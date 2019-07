30 Oberwalliser Musikanten im Jugendcamp auf dem Brünig

Noch bis am Sonntag geniessen 120 Jugendliche das Jugendcamp des schweizerischen Tambouren- und Pfeiferverbands auf dem Brünig. Unter ihnen sind auch 30 Musikanten aus dem Oberwallis.

20 Pfeifer und zehn Tambouren aus dem Oberwallis verbringen derzeit eine sehr lehrreiche und intensive Woche auf dem Brünig und bereiten sich auf die vier Konzerte in den vier Teilverbänden des Schweizerischen Tambouren- und Pfeiferverbands vor. Für das 15. Jugendcamp des schweizerischen Tambouren- und Pfeiferverbands haben sich insgesamt 120 Musikanten angemeldet.

Durch das Camp wird gemäss Bericht zweier Teilnehmerinnen die Tradition des gemeinsamen Musizierens, der Tagwachten und des Zapfenstreichs gelebt. Am Donnerstag machen sich die Jugendlichen auf den Weg. Auf dem Programm steht eine Tour durch die Schweiz. Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr zeigen die Teilnehmer ihr Können beim Abschlusskonzert in der Mehrzweckhalle in Raron.

23. Juli 2019, 14:30

