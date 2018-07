Jugendliche befassen sich mit der Zukunft des Alpenraums

«Nimm die Zukunft in deine Hände und verändere das Selfie der Welt!». So sprach das Atelier du Futur der Mobiliar Jugendliche für das Sommercamp vom 8. bis 13. Juli in Fiesch an.

Wie das UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch in einer Mitteilung schreibt, nutzten knapp 80 Jugendliche die Gelegenheit, um sich eine Woche lang mit den Themen Zukunft und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Ein Tag stand dabei ganz im Zeichen der Natur, respektive dem Weltnaturerbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Wie sieht die Zukunft unserer Natur im Alpenraum aus in Zeiten von schmelzenden Gletscher, rutschenden Bergen, bedrohten Arten, Massentourismus und der Förderung von erneuerbaren Energien? «Wir wollen keine Lösungen vorgeben, sondern die Jugendlichen dazu inspirieren, selber Ideen zu entwickeln», lässt sich Projektleiterin Lea Hugo von der Mobiliar in der Mitteilung zitieren.

Das Atelier du Futur der Mobiliar dauerte vom 8. bis 13. Juli.

19. Juli 2018, 09:36

