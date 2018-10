Zwei Auszeichnungen für das Ferienlager Bärgüf für krebskranke Kinder

Auszeichnungen am Nationalkongress: Claudia Chinello, Präsidentin JCI Schweiz, Matthias Volken (JCI Brig), Moderator Sven Epiney, Fabian Schmidhalter (JCI Brig) sowie Daniela Isch vom Nationalkomitee JCI Schweiz (v.l.). Foto: zvg

Am Nationalkongress der jungen Wirtschaftskammer Schweiz, welcher am vergangenen Wochenende in Bern stattgefunden hat, wurde die junge Wirtschaftskammer Brig für das Ferienlager Bärgüf gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Zuerst durften Präsident Fabian Schmidhalter und Matthias Volken, Projektinitiant und Co-Lagerleiter, die Auszeichnung für das beste Kinderprojekt entgegennehmen. Auch der Sonderpreis der jungen Wirtschaftskammer Fribourg, der Prix de Coeur, ging an die Briger.

Beim Ferienlager Bärgüf handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins Bärgüf, der jungen Wirtschaftskammer Brig, der Kinderkrebshilfe Schweiz und dem Lions Club Simplon. Während einer Woche durften 24 krebskranke Kinder und deren Geschwister aus der ganzen Schweiz eine unvergessliche Zeit auf der Bettmeralp verbringen.

Am Ende seiner Dankesrede verkündete Matthias Volken den rund 800 Anwesenden, dass auch im Sommer 2019 das Ferienlager Bärgüf im Wallis stattfinden wird.

pd / pan

15. Oktober 2018, 09:23

