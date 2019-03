Am Donnerstagabend hat die Junge Wirtschaftskammer Brig zusammen mit den Gewerbevereinen Brig-Glis, Naters und Visp zu einem Fachreferat zum Thema «Ist im Stadtzenturm die Luft raus?» in den Briger Rittersaal geladen. Rund 70 Interessierte Vereinsmitglieder nahmen an der Veranstaltung teil.

Die anwesenden Mitglieder erhielten vom Referenten Victor H. Zindel, Leiter der Kontaktstelle Wirtschaft Stadt Chur, Einblicke in die Herausforderungen und Probleme welche die Stadt Chur seit mehreren Jahren überwindet. Zindel sprach über Prozesse und Strategien der Gemeinde, über einen Gemeinde-Leitfaden und das Erstellen eines Leerstandsregisters. Auffallend viel sei über die Zusammenarbeit und ein regionale Netzwerk gesprochen worden, welches aktiv gefördert und gepflegt werden müsse, heisst es in einer Mitteilung.

Bei der anschliessenden Fragerunde sei indes klar geworden, dass es keine Patentlösung für das Ladensterben gibt. Jede Region müsse sich seiner geografischen und städtebaulichen Vorteile bewusst sein und diese Vorteile auch ausspielen.

Der Abend wurde unter dem Motto «Netzwerkpflege zwischen Wirtschaft & Politik» vom Gewerbeverein Brig-Glis, Naters und Visp gemeinsam mit der Jungen Wirtschaftskammer Brig organisiert.

pd / pan

15. März 2019, 13:44

