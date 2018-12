Jurassier gewinnen Projektwettbewerb

Ried-Brig wächst und braucht mehr Platz. Diesem Umstand trägt die Gemeinde mit einem neuen Gemeindezentrum und einer Schulhauserweiterung Rechnung.

Die Neugestaltung des Dorfzentrums nordöstlich des alten Dorfkerns «Schlüocht» wird die Handschrift des Architekturbüros Comamala Ismail aus Delsberg tragen. Mit ihrem Projekt «Passeggiata» haben die Jurassier den im vergangenen Frühjahr lancierten Architekturwettbewerb gewonnen. 28 Architekturteams und -büros haben teilgenommen. Die eingereichten Projekte sind in der Mehrzweckhalle ausgestellt, und können ab heute bis 15. Dezember jeweils zwischen 17.00 und 19.00 Uhr besichtigt werden.

Im Gegensatz zu vielen ihrer Mitbewerber, die alle Funktionalitäten in einem einzigen Gebäude unterbringen wollen, schlagen Comamala Ismail Architectes drei verschiedene Gebäude an drei verschiedenen Standorten vor: das neue Verwaltungsgebäude mit einem Gemeindesaal für 150 Personen am künftigen Dorfplatz, die neuen Schulräume in einem nördlichen Anbau am Schulhaus und die Kita südlich neben der Mehrzweckhalle.

Für den Wettbewerb ist ein Kostendach von 6.4 Mio. Franken festgelegt worden. Das gesamte Investitionsvolumen dürfte gemäss Gemeindepräsident Urban Eyer allerdings rund 8 Mio. Franken betragen. Ob das Bauvorhaben etappiert wird, liess Eyer zunächst offen. Er geht davon aus, im Lauf des Jahres 2020 die Bauarbeiten in Angriff nehmen und Ende 2021 den ersten Bau eröffnen zu können.

