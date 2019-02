Kandidatur zweier SP-Frauen (Unterwallis)

Die 35-jährige Catherine Logean aus Saillon und die 42-jährige Caroline Monnet aus Riddes sollen für die Unterwalliser SP ins Rennen um die Sitze im Nationalrat steigen.

Diesen Beschluss fällte die Generalversammlung der SP-Sektion Martigny-Entremont am Donnerstagabend mit Einstimmigkeit. Die «Parti Socialiste du Valais Romand» wird an ihrem Kongress vom 6. April über die Kandidaturen entscheiden.

Catherine Logean ist Mutter von drei Kindern. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und arbeitet heute in einem Sozialmedizinischen Zentrum. Sie engagiert sich bei «Terre des hommes», «Rally for Smile», «La Montheysane» oder «Sport Handicap»

Caroline Monnet, ledig ohne Kinder, hat einen zweisprachigen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Freiburg und einen Aufbaustudium in Kriminologie sowie einen Abschluss in Führung und Management. Sie ist seit zwei Jahren als Stadträtin in Riddes für die Bereiche Sicherheit, Umwelt, Animationen und Veranstaltungen zuständig.

22. Februar 2019, 16:55

