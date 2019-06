Vier Oberwalliser Siege

Musikfest | Tag 1 am 26. Kantonalen Musikfest in Naters

Der erste Tag des 26. Kantonalen Musikfestes in Naters ist Geschichte. Die Organisatoren blicken auf einen reibungslosen Ablauf zurück.

Von 08.00 bis 16.00 Uhr gingen am Samstag im World Nature Forum, in der Missione sowie in den Turnhallen Bammatta Ost und Bammatta West die Saalwettbewerbe über die Bühne. 43 Vereine aus dem ganzen Wallis massen sich in den Kategorien Brass Band 1, Brass Band 2, Brass Band 3 und Harmonie 1.

Von 15.30 bis 16.00 Uhr wurde der traditionelle Festakt am Ort der Begegnung im Natischer Pfarrgarten abgehalten. Hier versammelte sich die Walliser Musikantenfamilie zur feierlichen Übergabe der Fahne vom Gastgeber von vor fünf Jahren Harmonie Municipale Martinach an die aktuelle Gastgeberin Musikgesellschaft «Belalp» Naters. Anschliessend gaben die Musikanten gemeinsam das eigens für diesen Anlass komponierte Stück «Viva Valesiae» sowie den «Marignan» zum Besten.

Petrus meinte es ausgesprochen gut mit den Walliser Musizierenden und schenkte ihnen viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. So hatten sich denn auch eine beachtliche Anzahl an Zuschauern an der Marschmusikstrecke an der Natischer Furkastrasse eingefunden. Die MG «Belalp» eröffnete den Marschmusikwettbewerb, wurde selbst aber nicht bewertet. 43 weitere Vereine waren hier während zweieinhalb Stunden zu bestaunen und zu beklatschen.

Danach fiel der Druck eines ereignisreichen Tages merklich von den Teilnehmern ab: Die Wettbewerbe hinter sich gebracht, hiess es nun das Festareal rund um das FO-Café, die Zentrumsanlage und den Marktplatz zu geniessen. Um 22.00 Uhr stand schliesslich die mit Spannung erwartete Rangverkündigung auf dem Programm. Die Jury lobte das gute Niveau der Walliser Musikanten und die abwechslungsreichen Vorträge, sowohl in den Saalkonzerten, wie auch in der Marschmusik.

In der Kategorie Brass Band 3 sicherte sich La Léonardine St. Léonard den ersten Rang im Saalkonzert. In der Marschmusik die Musikgesellschaft Ronalp aus Bürchen. In der Kategorie Brass Band 2 siegte im Saalkonzert in der provisorischen Rangliste La Fraternité Noës. Im Marschmusik-Wettbewerb holte sich die Musikgesellschaft Minerva Ferden den provisorischen Sieg. In der Kategorie Brass Band 1 hat der Titelverteidiger La Contheysanne Aven im Saal gewonnen. In der Marschmusik setzte sich die Concordia Bagnes aus Le Châble durch. In der Kategorie Harmonie 1 sicherte sich die Musikgesellschaft Echo Raronia aus Raron / St. German den Saal-Sieg. In der Marschmusik reüssierte die Musikgesellschaft Gebüdemalp Visperterminen.

pd / pan

09. Juni 2019, 09:39

