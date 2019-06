Naters wird zur Musikhochburg

Musik | Das 26. Kantonale Musikfest in Naters ist in vollem Gang

Das Kantonale Musikfest in Naters ist in vollem Gang. Foto: Walliser Bote

Am Samstagvormittag kurz nach 6.00 Uhr sind die ersten Teilnehmer in Naters aufgetaucht. Der Startschuss des 26. Kantonalen Musikfests in Naters ist gefallen. Rund 100 Musikgesellschaften messen sich am Samstag und Sonntag in den Kategorien Saalwettbewerb und Marschmusik.

Beinahe 5000 Musikanten, über 100 teilnehmende Musikgesellschaften, ein Budget von rund einer Million Franken und 25'000 Zuschauer, die in Naters erwartet werden. Die Zahlen des 26. Kantonalen Musikfests in Naters sind gewaltig.

Zur Mittagszeit beginnt sich Naters immer mehr mit Musikbegeisterten zu füllen. Die Musikanten sind teilweise bereits seit den Morgenstunden im Einsatz. Selbiges gilt für einen grossen Teil der rund 800 Helfer, ohne die das Musikfest nicht durchzuführen wäre.

Weitere Impressionen vom Kantonalen Musikfest in Naters gibt's auch im Fotoalbum zu sehen.

mas / aso

08. Juni 2019, 12:43

