Sitten: Verlust einer Substanz für radiologische Untersuchungen

Kantonspolizei | Diagnostisches Institut in der Kantonshauptstadt vermisst gefährlichen Behälter

Berühren verboten. In einem diagnostischen Institut in Sitten fehlt seit Dienstagmorgen ein Behälter, in dem sich eine Substanz für radiologische Untersuchungen befindet. Foto: zvg

Am Dienstagmorgen wurde in einem diagnostischen Institut in Sitten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei das Fehlen eines Zylinders festgestellt. Dieser enthält demnach eine Substanz, welche für radiologische Untersuchungen eingesetzt wird.

Wie die Kantonspolizei schreibt, weist der gesicherte Transportbehälter einen Durchmesser von 15 cm sowie eine Höhe von 30 cm auf und wiegt rund 15 kg. Im Zylinder selber befinde sich eine feste Substanz für radiologische Untersuchungen, welche ausschliesslich für medizinische Zwecke (Scannen sowie zur Krebsbehandlung, etc.) eingesetzt werde. Die Substanz stelle bei fachgemässer Anwendung keine Gefahr dar, heisst es in der Mitteilung weiter.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die näheren Umstände des Verschwindens zu klären.

Personen, welche in dieser Angelegenheit Angaben machen können werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Wallis (Tel: 027 326 56 56) zu wenden.

Im Falle des Auffindens dürfen keine Manipulationen am Zylinder vorgenommen werden. Das Berühren sei zu unterlassen, so die Kantonspolizei. Meldungen seien unverzüglich an die Kantonspolizei unter der Notrufnummer 117 zu richten.

pd/msu

19. Dezember 2018, 09:01

