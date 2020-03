Betrügerische Fake-Brandinspektoren treiben ihr Unwesen

In Italien gibt es vermehrt Betrüger, die von der Corona-Krise profitieren wollen. Nun warnt auch die Kantonspolizei Wallis. Etwa in Zermatt haben sich Leute bei der Gemeinde und der Feuerwehr gemeldet und nachgefragt, was es mit Kontrollen für obligatorische Feuermelder in Privatwohnungen auf sich hat. Dabei gibt es überhaupt kein solches Obligatorium.

Während der Corona-Krise hörte man aus Italien vermehrt von Betrügern, welche aus der momentanen Situation rund um die Corona-Krise Profit schlagen.

Nun warnt auch die Kantonspolizei Wallis die Bevölkerung vor Betrügern, wie beispielsweise falschen Brandinspektoren. Wie Markus Rieder, Chef der Einheit Kommunikation und Prävention bei der Walliser Kantonspolizei, gegenüber rro kommunizierte, handle es sich dabei um Betrüger.

Momentan werden offiziell keine Kontrollen durchgeführt, sie sind vorerst bis 30. April verboten. Man bitte die Bevölkerung um Vorsicht.

Auf der Facebookseite der Feuerwehr Zermatt steht dazu: «Es gibt kein Obligatorium zur Installation von Feuermeldern in Privat-Wohnungen in der Schweiz. Lassen Sie niemanden in ihre Wohnung und melden Sie allfällige Kontaktaufnahmen umgehend der Polizei.»

bl/tma

21. März 2020, 15:48

Artikel teilen