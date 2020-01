Kantonspolizisten bereit für WEF Davos

Am Dienstag wird der amerikanische Präsident Donald Trump am WEF in Davos erwartet. Soldaten sowie Agenten von diversen Kantonspolizeien, darunter auch solche aus dem Wallis, sind bereit.

Das Weltwirtschaftsforum WEF in Davos stellt sicherheitstechnisch so ziemlich alle Beteiligten im Alpenort und Umgebung vor grosse Herausforderungen. Bei einem solchen Andrang an politischer Bekanntheit und wirtschaftlicher Wichtigkeit muss in Davos alles gesichert werden, was es zu sichern gibt. Der Höhepunkt an Sicherheit bildet dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit der Dienstag. Dies weil der amerikanische Präsident Donald Trump ans WEF kommt. Er landet um 8.25 Uhr am Flughafen Zürich Kloten und reist anschliessend nach Davos.

Auch die Walliser Kantonspolizei ist mit Einsatzkräften vor Ort. Wie viele es sind, was genau gesichert wird und in welchem Rahmen, ist nicht klar. Einzig: Der Bund bezahlt pro Einsatz ausserkantonaler Polizisten 600 Franken.

Die Bündner Gemeinde Davos will das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums trotz der grossen Belastung durch Tausende Teilnehmende und Sicherheitskräfte in dem Alpenort nicht missen. Eine Studie habe ergeben, dass der Werbewert der viertägigen Veranstaltung bei 80 bis 85 Millionen Schweizer Franken liege, sagt Gemeindepräsident Tarzisius Caviezel. "Das WEF-Jahrestreffen ist eine der wichtigsten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veranstaltungen der Welt." Bilder von der Tagung würden in die ganze Welt gesendet. Ausserdem werde Davos mit der Tagung als Plattform für Dialog bekannt, "wo sich zerstrittene Parteien an einen Tisch setzen können", sagte Caviezel.

Am diesjährigen Treffen, das am Dienstag offiziell eröffnet wird und bis zu diesem Freitag läuft, sind etwa 3000 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dabei. Erwartet werden unter anderen US-Präsident Donald Trump, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

sda/sr

21. Januar 2020, 07:12

Artikel teilen