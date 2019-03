Frühlingszunftwerk der Cheschtinuzunft Eyholz

Wichtige Arbeit. Rund 20 Mitglieder der Cheschtinuzunft Eyholz befreiten am Samstag Bäume vom Kastanienrindenkrebs. Foto: zvg

Rund 20 Mitglieder der Cheschtinuzunft Eyholz waren am Samstag im Gebiet der Kastanienselve in Eyholz beim Frühlingszunftwerk im Einsatz.

Nachdem in den letzten Tagen der Forstbetrieb mehrere Bäume zurückgeschnitten oder gefällt hatten, gab es nun viel Aufräumarbeiten bei den herumliegenden Ästen. Im Rahmen des Projekts der Kastanienselve kümmert sich die Zunft um die Bewirtschaftung des Gebiets.

Weil der Kastanienrindenkrebs (Pilz) im Gebiet verbreitet sei, gelte es darum die befallenen Bäume von diesem Pilzbefall zu befreien und vor allem den Bäumen wieder mehr Platz zu geben, schreibt die Zunft in einer Mitteilung. Neben der Arbeit werde auch der gesellige Teil stets gepflegt. Bei solch grossen Projekten gebe es zu Beginn viel Grundlagenarbeit, die auch in den nächsten Wochen weitergeführt werden soll.

Am 5. Oktober wird die Zunft dann zum Herbst-Zunftwerk einladen, bei dem unter anderem neue Bäume gepflanzt werden und am 26. Oktober auf dem Kaufplatz in Visp beim traditionellen Brisolée teilnehmen. Dort können wiederum auch Kastanien aus dem Eyholzerwald verköstigt werden.

pd/msu

10. März 2019, 11:01

Artikel teilen