Grosszügige Unterstützung für das Matterhorn Children Center

Ende Juli betrieb der Kiwanis Club Zermatt erneut einen Cüpli- und Cocktailstand zugunsten eines guten Zwecks. Es kamen 3000 Franken für das "Matterhorn Children Center" zusammen.

Der Kiwanis Club Zermatt betrieb Ende Juli im Matterhorndorf einen Cüpli- und Cocktailstand. Die Einnahmen - 3000 Franken - gingen an einen wohltätigen Zweck. Konkret: An den Verein "Matterhorn Children Center". Gemäss Mitteilung unterstützt der Verein ein Schulprojekt in Mombasa, Kenia. Finanziell benachteiligten Kindern wird dort ermöglicht, den Schulunterricht zu besuchen.

Der Kiwanis Club Zermatt wurde 2004 gegründet und zählt aktuell 43 Mitglieder. Zu den Zielen des Clubs gehört es nach eigenen Angaben, durch uneigennützige Dienste eine bessere Gemeinschaft bilden zu helfen.

pd / wh

14. August 2019, 09:53

