Kleine Medienschulung für den Blauring

Mitglieder des Blauring Glis besuchten im Rahmen der Aktion 72 Stunden das Radiostudio in der Visper Pomona. Sie erhielten Einblick in den Alltag der Radiomacher.

Das grösste Freiwilligenprojekt der Schweiz geht dieses Jahr in die vierte Runde. Über 20'000 Kinder und Jugendliche versammeln sich und arbeiten von Donnerstag bis Sonntag an diversen Vorhaben. Die Rede ist von der Aktion 72 Stunden. Auch im Wallis sind 1500 junge Menschen aus verschiedenen Vereinen aktiv unterwegs.

Am Freitag besuchten Mitglieder des Blauring Glis die Radiostudios von rro. Ihre Aufgabe: Sie sind während der Aktion die Medienstelle ihrer Gruppe. Die interessierten Mädchen bekamen eine Führung durch den rro-Gebäudetrakt und Einblicke in die Arbeit eines Reporters und Moderators. Viele der jungen Besucherinnen wollen in ihrer späteren Laufbahn selbst eine Karriere im journalistischen oder medialen Bereich starten und lauschten gespannt den Ausführungen der Radiomacher.

17. Januar 2020, 18:06

