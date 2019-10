Rückblick auf eine spannende Zeit in China

Eine Woche lang zog die Band Klischée durch Clubs und Festivals in China. «Es war ein voller Erfolg», freut sich Frontmann William Bejedi.

Hefei, Shenzhen, Shanghai und Peking - an Orten wie diesen hielt sich die Band Klisché während ihrer China-Tour auf. Nun sind die Künstler wieder zurück in der Schweiz. 4000 Kilometer während sieben Tagen. Unglaublich. «Die Chinesen sind uns Schweizern doch sehr ähnlich. Doch bis am Schluss der Konzerte haben dann doch alle getanzt», so Frontmann William Bejedi. «Zuerst wurde aber schon jeweils nach links und rechts geblickt, ob der Nachbar auch tanzt oder nicht.» Gemäss Bejedi war der kulturelle Austausch wahnsinnig schön und wertvoll. «Ein Highlight war der Auftritt an einem Festival in Hefei.»

Die Idee zur Tour entstand nach einem Konzert im letzten Jahr. Bejedi kam mit einer Bekannten, Weina Venetz-Zhang, welche die Chinesisch-Schweizerische Doppelbürgerschaft hat, ins Gespräch. Diese machte den Vorschlag, eine Tour durch China zu organisieren. Das hatte sie bereits für Schweizer Bands getan. So fungierte Venetz-Zhang fortan als Tourmanagerin von Klischée. «Alles funktionierte nach Plan. Es war ein voller Erfolg.» Und dennoch: Die Vorarbeit war sehr aufwendig.

