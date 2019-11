Konsoldierung der Schulden hat in Naters Priorität

Für die Gemeinde Naters hat die Konsolidierung der Schulden weiterhin Priorität. Dennoch sollen notwendige Investitionen getätigt werden. Dazu gehört der Neubau Primarschulhaus Bammatta.

Die Gemeinde Naters präsentierte am Dienstagvormittag die finanziellen Kennzahlen für das kommende Jahr. In der Planungsperiode 2019 bis 2023 will der Gemeinderat aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Naters weiterhin an der Schuldenkonsolidierung festhalten. Trotzdem sollen die notwendigen Investitionen in Berg und Tal getätigt werden. Eine solche ist der Neubau des Primarschulhauses in der Bammatta. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 5,385 Millionen Franken. Weitere Schwerpunkte der Investitionen liegen im kommenden Jahr unter anderem in den Bereichen: Ausbau des Glasfasernetzes, Verkehrsführung, Sanierung Belalp-/Blattenstrasse sowie Investitionen ins "Zentrum Rund ums Alter".

Die Laufende Rechnung für das kommende Jahr sieht mit einem Aufwand von 35,888 Millionen Franken und einem Ertrag von 35,771 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 0,117 Millionen Franken vor. Der Cashflow beläuft sich dabei auf 6,050 Millionen Franken. Geplant sind im kommenden Jahr Nettoinvestitionen in Höhe von 9,592 Millionen Franken. Die für 2020 geplanten Investitionen können nicht mit eigenen Mitteln finanziert werden. Deshalb ist eine Neuverschuldung vorgesehen.

Die Budget-Urversammlung findet am 20. November im Zentrum Missione statt.

gm / wh

05. November 2019, 12:00

