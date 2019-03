Keine Dividende, weil erneut kein Gewinn

Kraftwerk Aegina

An der Gesellschaft sind die Rhonewerke AG, Ernen, und die Maggia Kraftwerke AG, Locarno, mit je 50 Prozent beteiligt.

Die Kraftwerk Aegina AG produziert auf Walliser Seite in der Zentrale Altstafel Strom aus im Griessee gespeichertem Wasser. Das in Altstafel turbinierte Wasser wird zusammen mit den gefassten Zuflüssen des Längtal- und des Griesbaches in die Anlagen der Maggia Kraftwerke AG im Tessin übergeleitet und verarbeitet.