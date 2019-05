Energieerzeugung deutlich über Mehrjahresmittel

An der GV der Kraftwerk Lötschen AG in Gampel-Bratsch konnte bezüglich Energieproduktion ein Spitzenjahr vermeldet werden. Dafür verantwortlich war eine sehr gute Wasserführung, die zu einer überdurchschnittlichen Stromproduktion geführt hat. Das Mehrjahresmittel wurde um 19.5 Prozent übertroffen.

Die guten hydrologischen Bedingungen im Einzugsgebiet der Kraftwerk Lötschen AG haben zu einer überdurchschnittlichen Energieproduktion geführt. Gemäss Mitteilung betrug die Bruttoproduktion von elektrischer Energie in der Zentrale in Steg vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 total 375 Miollionen kWh. Die Energieproduktion sei trotz der durchgeführten Seespülung um 66 Millionen kWh über dem Vorjahr und um 61 Millionen kWh über dem Mehrjahresmittel gelegen. Vorallem in den Monaten Mai bis Juli lag die Energieerzeugung deutlich über dem Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2018 zahlte die Kraftwerk Lötschen AG rund 5.7 Millionen Franken als Konzessionsabgabe an die öffentliche Hand: 60 Prozent fliessen als besondere Wasserkraftsteuer an den Kanton Wallis und 40 Prozent als Wasserzinsen an die Konzessionsgemeinden der Kraftwerk Lötschen AG.

Die Kapital-, Grundstück- und Ertragssteuern an Bund, Kanton und Gemeinden betrugen 2018 rund 0.9 Millionen Franken.

