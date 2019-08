Kulinarisches Highlight vor der Haustüre

Am Freitag und Samstag kann man in Brig zahlreiche Köstlichkeiten aus aller Welt probieren. Foto: rro

An diesem Wochenende findet auf dem Briger Stadtplatz das World Food Festival statt. Besucher können sich an zahlreichen Ständen mit Speisen aus aller Welt verwöhnen lassen.

Bereits zum vierten Mal wird am Freitag und am Samstag auf dem Briger Stadtplatz das World Food Festival ausgetragen. An den beiden Tagen haben Besucher die Möglichkeit, über 110 Gerichte zu probieren. Gourmets erhalten durch das Food-Festival die Chance, Köstlichkeiten aus aller Welt zu geniessen.

Für besonders testfreudige Besucher gibt es einen Probierpass für 17 Franken, mit dem sich möglichst viele Gerichte testen lassen. Das World Food Festival wird von Livemusik und einem DJ begleitet.

31. August 2019, 16:21

