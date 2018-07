Kultur am Grächner Zauberwasser

Christian Zufferey mit seiner musikalischen Darbietung am Kunstprojekt «Suonenklangspiel». Foto: zvg

In Grächen hat am Freitag unter der Leitung von Grächen Tourismus in Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen von «Art Suonen» und der Grächner Musikferien eine Kulturwanderung entlang des inszenierten Zauberwassers stattgefunden.

Unter der Führung von Reinhard Walter erlebten die Teilnehmenden eine vielseitige Kulturwanderung entlang der Wasserleiten Chilcheri und Eggeri. Eliane und Paul Locher verstanden es bestens, ein abwechslungsreiches Kulturprogramm aus Musik und Literatur zu gestalten.

Die Wanderung führte unter anderem an den zwei Kunstprojekten «Suonenklangspiel» und «Minispritzbrunnen» vorbei, an welchen Beat Albrecht mit einheimischen Sagenerzählungen und Christian Zufferey mit musikalischen Darbietungen faszinierten. Die Harmonie von Wasser und Musik wurde ergänzend durch die musikalischen Darbietungen des Jodelchors unter der Leitung von Barbara Gertsch-Enz und der Alphorngruppe unter der Leitung von Kurt Ott dargestellt und löste bei den Teilnehmenden Begeisterung aus.

Der einheimische Bauer Urban Schmid erzählte Wissenswertes zum Thema «Wässern» und zeigte die Wässer-Techniken auf. Zum Schluss verwöhnte Grächen Tourismus die Teilnehmenden mit einem Apéro bei der Kneippanlage zum See.

pd/map

21. Juli 2018, 10:09

