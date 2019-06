Kurzzeitige Sperrungen des Eyholztunnels

In den nächsten Tagen muss der Eyholztunnel zwei Mal gesperrt werden. Foto: 1815.ch

Wegen diverser Garantieabnahmen im Eyholztunnel auf der A9 kommt es morgen Dienstag und am Mittwoch (25. und 26. Juni) sowie am 10. und 11. Juli zur Sperrung jeweils einer Röhre pro Tag. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse durch Visp umgeleitet.

Im Eyholztunnel werden in den nächsten zwei Tagen abschliessenden Garantieabnahmen ausgeführt. Deshalb muss gemäss Bundesamt für Strassen ASTRA jeweils eine Röhre pro Tag für den Verkehr gesperrt werden.

Zuerst wird die Röhre in Fahrtrichtung Brig morgen Dienstag, 25. Juni gesperrt. Die Röhre in Fahrtrichtung Visp folgt am Mittwoch, 26. Juni. Zwei weitere Sperrungen sind für den 10. und für den 11. Juli geplant.

Die Sperrungen finden jeweils von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. In dieser Zeit wird der Verkehr der gesperrten Röhre über die Kantonsstrasse durch Visp umgeleitet.

