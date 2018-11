Länderübergreifende Ausbildung

Die Walliser Landwirtschaftsschule in Châteauneuf hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit einer Landwirtschaftsschule in Frankreich unterzeichnet. Die Zusammenarbeit mit dem Lycée de Bréhoulou sieht den Austausch von Studierenden und Wissen zwischen den beiden Ländern vor.

Vorgesehen sind gemäss Mitteilung des Kantons Berufspraktika an beiden Schulen, um den Austausch von innovativen Ideen zu stimulieren und die Bildung der Studierenden zu bereichern. Zudem sollen Aktionen oder Projekte entwickelt, koordiniert und durchgeführt werden, um den Informationsfluss zwischen den Schulen zu erleichtern und den Transfer innovativer Ideen in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen in beiden Ländern zu fördern.

Von der Partnerschaftsvereinbarung betroffen sind die Berufsfelder Landwirtschaft, Reb-, Obst- und Gemüsebau sowie Weinverarbeitung.

Sich international positionieren

Diese Massnahme widerspiegle den Willen der Dienststelle für Landwirtschaft, die Walliser Landwirtschaftsschule in einem internationalen Umfeld zu positionieren, schreibt der Kanton weiter. In diesem Sinne unterzeichnete die Landwirtschaftsschule Châteauneuf bereits früher andere Partnerschaften, namentlich mit dem Lycée d’Avise in der Champagne (F), mit Aosta (I) und mit Thailand.

