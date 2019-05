Lastwagenunfall beim Autoverlad

Bei der Ausfahrt des Autoverlads in Kandersteg hat sich ein Unfall ereignet. Auf einem Foto ist zu sehen, dass ein Teil eines Lastwagens über der Seitenwand des Autozugs hängt, also in Richtung Bahngeleise ausgerichtet ist, statt in Richtung Ausfahrt.

Bei der BLS-Medienstelle heisst es, dass der Unfallhergang von der Polizei abgeklärt wird und dass man daher noch nichts dazu sagen kann. Die Mediensprecherin teilt auf Anfrage weiter mit: «Es wurde niemand verletzt, das ist das Wichtigste.»

Der Chef des Unternehmens, zu dessen Fuhrpark das Fahrzeug gehört, dementierte am Donnerstag Aussagen des Onlineportals «20 Minuten», wonach der Fahrer gemäss BLS falsch abgebogen sei: «Wir passieren sechsmal in der Woche mehrmals am Tag den Autoverlad. Der Fahrer ist ein erfahrener Chauffeur, der das regelmässig macht.» Anscheinend gibt es auch Aussagen von Beobachtern, nach denen das Verschulden nicht beim Chauffeur liege. Man müsse hier aber noch den Polizeibericht abwarten, da etwa Zeugen noch nicht vernommen worden seien.

Die BLS-Mediensprecherin zum Vorwurf der falschen Darstellung: «Der zuständige Mitarbeiter bei uns auf der Medienstelle hat sich beim Autoverlad über den Hergang erkundigt. Dort hat man ihm gesagt, der Lastwagenfahrer sei nicht links in Richtung Strasse, sondern eher rechts gefahren. Vielleicht war unsere Formulierung etwas unglücklich, vielleicht wurde sie falsch interpretiert.»

Der Vorfall habe zu einer leichten Beeinträchtigung des Autoverlads geführt, weil die Autos hinter dem Lastwagen eine Zeit lang feststeckten.

09. Mai 2019, 19:30

