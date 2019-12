Lauchernalp: Tourengänger verschüttet und schwer verletzt

Bei einem Lawinenniedergang auf der Lauchernalp verletzte sich am Samstag ein Skitourengänger schwer. Foto: Kantonspolizei

In der Region Lauchernalp ist am Samstag ein Tourenskifahrer von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt worden. Er befindet sich in kritischem Zustand. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei ausserhalb des Skigebiets.

Der 55-jährige Deutsche und sein Sohn hatten am Samstagvormittag unterhalb der Station Gandegg die Skipisten verlassen und sich in Richtung Stieltihorn auf den Weg gemacht, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern wurde der Vater von einer Lawine mitgerissen.

Der Sohn, der nicht verschüttet wurde, schlug Alarm, ortete den Vater mit dem Verschüttetensuchgerät und begann, ihn auszugraben. Eine Rettungsmannschaft konnte den 55-jährigen Deutschen schliesslich aus zwei Metern Tiefe bergen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Inselspital nach Bern geflogen.

msu

28. Dezember 2019, 16:02

