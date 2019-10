Keine Verletzten nach Lawinenniedergang in der Region Allalin

Mehrere Skitourengänger wurden am Samstagnachmittag im Gebiet Allalin von einer Lawine mitgerissen. Dank dem raschen Handeln der Einsatzkräfte blieben alle Personen jedoch unverletzt. Foto: Kantonspolizei

Am Samstagnachmittag gerieten neun Skitourengänger ausserhalb der markierten Pisten in der Region Allalin in eine Lawine. Vier Personen wurden dabei mitgerissen. Sie blieben jedoch unverletzt.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, waren drei Gruppen von Skitourengängern im Gebiet unterwegs als sich die Lawine löste. Zwei Personen fielen dabei in eine Gletscherspalte. Weitere zwei wurden von den Schneemassen mitgerissen. Alle blieben jedoch unverletzt.

Im Einsatz standen zwei Helikopter der Air Zermatt, fünf Hundeführer, rund 40 Helfer der örtlichen Bergrettung sowie Agenten der Kantons- und Gemeindepolizei.

26. Oktober 2019, 14:28

