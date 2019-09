Neue Stiftung ins Leben gerufen

Léonard Gianadda hat eine neue, dritte Stiftung gegründet. Anlässlich seines 84. Geburtstages rief er die «Fondation Léonard Gianadda Mécénat» ins Leben. Am Mittwoch stellte er die Stiftung und ihren Zweck in Martinach vor.

«Ich bin erleichtert», sagte Léonard Gianadda zu einer kleinen Gruppe Medienschaffender. «Ich habe alles geregelt.» Sein ganzes Vermögen, das nach der grosszügigen Berücksichtigung seiner Kinder noch vorhanden gewesen sei, fliesse nun in die Stiftung Léonard Gianadda. Stiftungszweck ist das Mäzenat. Damit soll garantiert sein, dass sein kulturelles, soziales oder karitatives Engagement in seinem Sinn weitergeführt werde. Mit welchem Betrag die Stiftung dotiert ist, wollte er nicht genau sagen. «Es ist viel, viel, viel Geld», sagte er dazu. In den letzten 40 Jahren hat Léonard Gianadda bereits 110 Millionen Franken in lokale Projekte gesteckt.

18. September 2019, 16:59

