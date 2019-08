Trinkwasser wieder uneingeschränkt geniessbar

Trinkwasser | In Leuk und Guttet-Feschel

In den Gemeinden Leuk und Guttet-Feschel ist das Trinkwasser nicht mehr verschmutzt. Wie die Gemeinden mitteilen, ist das Trinkwasser wieder ohne Abkochen geniessbar.

In der Gemeinde Leuk - für die Weiler Brunnen, Lichten und Rotafen - sowie in der Gemeinde Guttet-Feschel erliessen die Verantwortlichen in der vergangenen Woche aufgrund von Verschmutzungen eine Abkochverfügung für das Trinkwasser. Wie es vonseiten der Gemeinden nun heisst, ist diese Verfügung ab sofort aufgehoben. Die neusten Proben des Trinkwassers würden zeigen, dass keine Verunreinigungen mehr vorhanden seien.

pd/wh

08. August 2019, 14:29

