Die Schlange ist wieder giftig

Ab sofort ist auch die Fasnachtszeitung der Region Leuk-Susten erhältlich. Die «Schlangudoru» fasst die vergangenen zwölf Monate in gewohnter Manier zusammen.

Seit bald einer Woche herrscht auch in Leuk Ausnahmezustand. Mit dem Verlesen der zehn Fasnachtsgebote wurde die Fasnacht in der Gemeinde eingeläutet. Und apropos Lesen: Zu Lesen haben die Freunde der spitzen Feder auch heuer wieder einiges. In der Fasnachtszeitung «Schlangudoru» sind auch dieses Jahr wieder mehr oder weniger lustige Geschichten aus der Region bunt präsentiert. Die Freude an den Sprüchen, Witzen und Anekdoten liegt wohl auch hier jeweils im Auge des Betrachters.

Wetten, dass auch heuer so manch ein Politiker beim Durchblättern doch etwas nervös ist? Soviel sei verraten: Roberto Schmidt und Viola Amherd schaffen es auch in der Ausgabe 2020 ins Blatt./ip

ip

13. Februar 2020, 18:29

Artikel teilen