Dreiste Diebstähle im Lötschental

In den letzten Tagen wurden verschiedene Hotelbetriebe im Lötschental von ungebetenen Gästen besucht.

Um an Geld zu kommen, gingen diese mit stets dem gleichen Trick vor. In zwei Hotels hatten sie Erfolg. Sie fragten nach einem freien Zimmer und wollten dieses vor der Buchung kurz besichtigen. In dieser Zeit machte sich eine Drittperson über den im Restaurant gebliebenen Geldbeutel her.

Bis der Diebstahl entdeckt wurde, waren die Diebe über alle Berge. Die Polizei spricht von einem einfachen Diebstahl. Ob die Täter – die Betroffenen sprechen von Leuten mit dunkler Hautfarbe – gefasst werden können, wird sich zeigen.

11. Januar 2019, 09:49

