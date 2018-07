Lohnverhandlungen | Das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie will mit Tipps helfen

Lohngleichheit. Das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) führt am 9. Oktober 2018 in Visp einen Workshop zum Thema «Wie und weshalb Lohnverhandlungen führen?» durch. Foto: Walliser Bote

Um Frauen in Lohnverhandlungen zu unterstützen, organisiert das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) im Oktober einen Workshop in Visp. Der Kurs wird gemeinsam mit BPW Business&Professional Women Wallis durchgeführt.

Die Lohngleichheit seit seit 1981 in der Bundesverfassung und seit 1996 im Gleichstellungsgesetz verankert. Trotzdem seien die Löhne von Männern noch immer rund 20 Prozent höher als die von Frauen, schreibt das kantonale Amt für Gleichtstellung und Familie (KAGF) in einer Mitteilung. 40 Prozent dieser Lohnunterschiede liessen sich dabei nicht objektiv begründen.

Die Betriebe müssten sich an die Gesetze halten, so das KAGF weiter. Und die Frauen müssten lernen, wie Lohnverhandlungen zu führen sind. Aus diesem Grund organisiert das KAGF nach 2017 auch heuer wieder einen Workshop unter dem Titel «Wie und weshalb Lohnverhandlungen führen?». Dies in Zusammenarbeit mit BPW Business&Professional Women Wallis.

Der Workshop richtet sich an erwerbstätige sowie arbeitssuchende Frauen und findet am 9. Oktober in Visp statt. Anmeldungen werden über die KAGF-Homepage entgegengenommen.

pd/msu

18. Juli 2018, 10:57

