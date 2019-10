Lonza stellt Cyanurchlorid-Produktion ein

Unter anderem aufgrund der aufwendigen Instandhaltung der Produktionsanlagen wird die Produktion von Cyanurchlorid im Lonza-Werk in Visp Ende 2019 eingestellt. Foto: Symbolbild zvg

Ende 2019 stellt Lonza Visp die Produktion von Cyanurchlorid am Standort Visp ein.

Seit 50 Jahren ist Cyanurchlorid Bestandteil des Portfolios von Lonza. Das am Standort Visp hergestellte Produkt entwickelte sich in der Vergangenheit zu einem weltweit exportierten Basismaterial für Anwendungen in der Textil-, Papier- und Agroindustrie.

Nun wird Produktion und Vertrieb des Produktes Ende 2019 eingestellt. «Die Entwicklung der internationalen Markt- und Wettbewerbsaktivitäten, sowie eine aufwendige Instandhaltung der Produktionsanlagen, machen eine Weiterführung der Produktion aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich», kann man einer internen Mitteilung entnehmen.

25. Oktober 2019, 14:46

