Ozonkonzentration in der Westschweiz überschreitet Grenzwert

Im Wallis wird für die Einwohner des Kantons erneut eine Werbeaktion zur Förderung des öffentlichen Verkehrs durchgeführt. Das Angebot: 20 Franken Ermässigung auf den Kauf eines SBB-Schnupperhalbtax. Grund für die Aktion sind die Werte bei der Ozonkonzentration.

Infolge der Wetterlage hat die Ozonkonzentration (O3) in der Westschweiz laut Mitteilung des Kantons Wallis den Grenzwert der Luftreinhalteverordnung (LRV) von 120 μg/m3 überschritten. In mehreren Kantonen sei auch die Informationsschwelle von 180 μg/m3 überschritten worden, die von der Westschweizer Konferenz der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren festgesetzt wurde. Die Ozonkonzentrationen habe in gewissen Gebieten der Westschweiz eine Höhe erreicht, die «für Teile der Bevölkerung gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen kann».

Im Wallis unter Informationsschwelle

Im Wallis bewegen sich die am 26. Juni gemessenen Stunden-Mittelwerte zwischen 127 und 149 µg/m3. «Gemäss der Wetterprognose für die nächsten drei Tage wird die Informationsschwelle bei einem Teil der kantonalen Messstationen wahrscheinlich erreicht oder sogar überschritten werden», heisst es weiter.

Die Behörden der Westschweizer Kantone appellieren an das verantwortungsvolle Handeln des Einzelnen, damit die belastenden Emissionen vermindert werden können: «Der Aufenthalt im Freien – z.B. Spaziergang, Baden oder Picknick – ist nicht notwendigerweise problematisch. Allerdings können bei anfälligen Personen Schleimhautreizungen in Augen, Nase und Hals auftreten. Bei körperlicher Anstrengung können solche Personen auch unter einer eingeschränkten Lungenfunktion leiden.»

Anreiz zur ÖV-Benützung

Die Benützung des öffentlichen Verkehrs komme der Qualität der Luft im Kanton zugute. Deshalb führe man zusammen mit den SBB eine Aktion zur Förderung des ÖV durch. Im Wallis subventioniert der Kanton eine Ermässigung auf den Kauf eines SBB-Schnupperhalbtax: Die Einwohner des Kantons Wallis erhalten gegen Vorweisen eines Bons an den Verkaufsstellen des öffentlichen Verkehrs im Kanton ein zwei Monate gültiges Schnupperhalbtax 20 Franken günstiger.

Dieser Bon wird im «Walliser Boten» und im «Nouvelliste» vom 28. Juni 2019 erscheinen und kann auch von der Internetseite des Staates Wallis unter «Kommunikation & Medien» heruntergeladen werden. Ab Erscheinen ist er fünf Tage gültig.

Der Erfolg der Aktion werde analysiert: «Es ist vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt über die Ergebnisse im jährlichen Bericht zur Luftreinhaltung zu informieren.»

