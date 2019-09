74-jähriger Mann in Vouvry ertrunken

Polizei | Opfer wurde in der Nähe des Seeufers des Lac de Tanay gefunden

Ein Boot kenterte am Dienstag im Lac de Tanay, ein Mann aus dem Kanton Freiburg kam ums Leben. Foto: Kapo Wallis

Am Dienstagnachmittag ist ein Mann im «Lac de Tanay», oberhalb Vouvry ertrunken. Er war mit einem Schlauchboot auf dem See unterwegs.

Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, befand sich der Mann mit einem Schlauchboot auf dem «Lac de Tanay». Als ihn seine Ehefrau vom Seeufer aus nicht mehr sehen konnte, habe sie gemeinsam mit weiteren anwesenden Personen nach ihrem Mann gesucht.

In der Folge fanden sie den Mann in der Nähe des Seeufers. Das gekenterte Boot trieb einige Meter weiter entfernt auf dem See. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann vor Ort. Beim Opfer handle es sich um einen 74-jährigen Mann aus dem Kanton Freiburg. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/tma

04. September 2019, 10:51

Artikel teilen