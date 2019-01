Marchand-Balet tritt nicht mehr an

Die Unterwalliser Nationalrätin Géraldine Marchand-Balet stellt sich nicht mehr für die Wahl in den Nationalrat zur Verfügung. Sie wolle damit neuen Kandidaten Platz machen, schreibt die CVP in einer Mitteilung.

Die 48-jährige Géraldine Marchand-Balet hat am frühen Freitagabend per Mitteilung verkündet, dass sie für die Nationalratswahlen von diesem Herbst nicht mehr kandidiert. Die Präsidentin von Grimisuat will sich nach 20 Jahren von der Politik etwas zurückziehen und sich mehr um ihre Familie kümmern, heisst es im Schreiben. Ihr Mandat in Bern wird demnach mit dem Ende der Legislatur seinen Abschluss finden. Als Präsidentin der Gemeinde Grimisuat will sie bis 2020 weitermachen.

Marchand-Balet stand im vergangenen Jahr gleich mehrmals im Kreuzfeuer der Kritik: So wollte sie mit fadenscheinigen Gründen den Bau einer Migros-Filiale im Dorf verhindern. Sie selbst steht Personen nahe, die die Liegenschaft verwalten, in der sich ausgerechnet der andere Detail-Riese Coop einquartiert hat. Der Staatsrat stellte die Gemeindepräsidentin in dieser Angelegenheit regelrecht in den Senkel. Diese zog den Entscheid weiter.

