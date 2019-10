Wahlen: Auch Gemeinden sind gefordert

Heute Sonntag bestimmt die Schweiz ein neues Parlament. Hinter den Wahlurnen arbeiten tausende Helfer, damit alles rund läuft.

In Gampel-Bratsch sind heute knapp 40 Leute engagiert, um die Bereinigung und Auszählung der Listen zu gewährleisten. Bei den Nationalratswahlen werden diese in einem ersten Wahlbüro bereinigt und sortiert, in einem zweiten ausgezählt. Bei den Ständeratswahlen erfolgt dies aufgrund des Majorzsystems in einem Wahlbüro. Gemeindeschreiber Marco Volken rechnet damit, dass die Resultate gegen 15.30 Uhr an den Kanton übermittelt werden können.

Es handle sich nicht um einen Wettbewerb, so Volken, vielmehr sei entscheidend, dass die Resultate korrekt und zu einem vernünftigen Zeitpunkt in die Kantonshauptstadt übermittelt werden können. Volken rechnet in Gampel-Bratsch mit einer Stimmbeteiligung von rund 70 Prozent. Das Gesamtergebniss für den Kanton Wallis für den Ständerat wird gegen 15.00 Uhr, dasjenige der Nationalratswahlen gegen 22.00 Uhr erwartet.

bra

20. Oktober 2019, 11:48

