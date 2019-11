Maret demissioniert als Grossrätin

Die frisch gewählte Walliser Ständerätin Marianne Maret legt ihr Grossratsmandat nieder. Ihre Nachfolgerin ist noch nicht bestimmt.

Die 61-jährige CVP-Politikerin, die vom Walliservolk in einem zweiten Wahlgang vor zwei Wochen, in dem sie sich hauchdünn gegen SP-Mann Mathias Reynard durchsetzte, in den Ständerat gewählt wurde, demissioniert als Grossrätin auf den 18. November 2019. Das teilten die Walliser Parlamentsdienste am Freitag mit.

Die Politikerin aus dem Bezirk Monthey vertrat die CVP seit den Grossratswahlen vom März 2009 im Kantonsparlament.

zen

15. November 2019, 11:30

Artikel teilen