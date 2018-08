Randa kauft «Maria am Weg»

Die Gemeinde Randa übernimmt das Ferien- und Kurshaus «Maria am Weg». Diesen Entscheid ist an einer ausserordentlichen Urversammlung am Donnerstagabend gefällt worden.

Das kurzfristige Verkaufsangebot des Vereins Ferien- und Kurshaus «Maria am Weg» an die Gemeinde Randa zu einem Preis von 600'000 Franken samt Bauland von 4000 Quadratmeter in der Bauzone hat die Bevölkerung mobilisiert. Gut 120 Einwohner folgten am Donnerstagabend der Einladung der Dorfverwaltung zu einer ausserordentlichen Urversammlung ins Gemeindehaus.

Gemeindepräsident Daniel Roten stellte eingangs vor den Versammlungsteilnehmern klar, dass es beim Kauf der Immobilie keineswegs darum gehe, der Gemeinde Zermatt ein «Schnippchen zu schlagen», wie das vorgängig in Medien dargelegt wurde. Vielmehr gehe es darum, den Geist des geschichtsträchtigen Hauses in Randa weiterleben zu lassen. Wenn die Gemeinde das Haus kaufe, könne sie auch zukünftig darüber entscheiden, welche Projekte am besten zur Gemeinde passten.

In der einer Abstimmung schloss sich die Urversammlung einstimmig der Meinung des Gemeinderates und sprach sich für einen Erwerb aus. Das Haus wird von den derzeitigen Besitzern bis im Februar 2019 zur Vermietung der Gruppenunterkünfte weiterbetrieben, dann geht es in den Besitz von Randa über. Die Gemeinde will im Anschluss eine Projektgruppe einsetzen, um zusammen mit der Bevölkerung zu entscheiden, wie man das Haus in Zukunft am besten nutzen will.

30. August 2018, 21:32

