«Marignan» begeistert am Basel Tattoo

Zum zweiten Mal nahm die Swiss MountainBrass an der grossen Parade des Basel Tattoos teil. Begleitet wurde sie diesmal von Walliser Fahnenschwingern, den Tambouren des TPV Naters und den Twirling Majoretten Brig.

Seit der Gründung im Jahr 2006 versteht sich die Swiss MountainBrass auch als eine Botschafterin des Wallis, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung vom Samstag. «Unser Ziel ist es, das Wallis am Rheinknie ins beste Licht zu stellen», wird der Präsident Stefan Steiner darin zitiert. Aus diesem Grund arbeite man auch mit anderen Vereinen zusammen.

Davon zeugten auch die Auftritte in Döttingen, im Europa Park, in München oder in San Marino. Für den Präsidenten der Musikkommission, Stephan Schmid, seien Auftritte wie derjenige in Basel immer eine besondere musikalische Herausforderung: «Wann kann man schon einmal vor über 150‘000 Zuschauern spielen», so Schmid. Dadurch würden auch Leistungsbereitschaft und Kameradschaft gefördert.



Der Auftritt an der diesjährigen Parade sei wiederum ein «absoluter Höhepunkt» gewesen. Auch Nationalrat Philipp Matthias Bregy war mit von der Partie: «Im Bundeshaus konnte ich natürlich nicht üben, aber ich habe den Rückstand nach der Sommersession so gut als möglich aufgearbeitet.» Und es habe sich gelohnt: Der «Marignan» habe die Basler während der Parade begeistert und ebenso die popigen und rockigen Stücke beim anschliessenden Konzert auf dem Barfüsserplatz. Eine dritte Teilnahme in Basel in den nächsten Jahren sei bereits geplant.

pd/tma

13. Juli 2019, 16:15

