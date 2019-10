Marisa Murmann als Leiterin der Gemeindebibliothek verabschiedet

Nach über 18 Jahren als Leiterin der Gemeindebibliothek Naters wurde Marisa Murmann-Bernaschina am Dienstagabend im kleinen Rahmen von Gemeinderat Bruno Lochmatter und den Verantwortlichen der Gemeinde feierlich verabschiedet.

Murmann habe die Leitung Anfang 2001 übernommen, teilten die Verantwortlichen am Mittwoch mit. Sie habe die Gemeindebibliothek in diesen Jahren kompetent geführt und dabei stets einen freundlichem Umgang gegenüber Kunden jeden Alters und ihren Mitarbeiterinnen gepflegt. Ihr Einsatz und ihre Loyalität seien sehr geschätzt worden.

Da Murmann in den frühzeitigen Ruhestand trete, habe der Gemeinderat von Naters die Leitung der Gemeindebibliothek per 1. Oktober an Manuela Grichting-Kreuzer übertragen. Grichting leitete die Bibliothek bereits bis anfangs 2001. Sie übergab damals aus familiären Gründen an Murmann.

pd/tma

09. Oktober 2019, 17:12

