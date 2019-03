Martin Lötscher als CVP-Nationalratskandidat vorgeschlagen

Der Parteivorstand der CVP Bezirk Leuk schlägt der CVPO-Nominationsversammlung Martin Lötscher als Nationalratskandidaten vor.

Der Bezirksparteivorstand teilt am Mittwoch mit, dass er an der Sitzung vergangenen Montag in Gampel den Leuker Gemeindepräsidenten und Grossrat Martin Lötscher einstimmig als Nationalratskandidaten für die kommenden Wahlen nominiert hat. Der Antrag muss diesen Donnerstag noch von der CVPO-Nominationsversammlung in Naters genehmigt werden.

Martin Lötscher sei bestens vernetzt und bringe eine breite politische Erfahrung auf kommunaler und kantonaler Ebene mit. Der Leuker sitzt seit 2013 im Walliser Grossen Rat und amtet seit 2017 als Gemeindepräsident von Leuk.

pd/tma

27. März 2019, 16:24

