Migros verkleinert Angebot in Martinach

Migros Wallis reagiert auf die Verkaufszahlen. Im Center Quartz in Martinach schliessen auf Ende Juni 2020 die Abteilungen Micasa und Do it & Garden. Foto: Walliser Bote

Migros Wallis stellt die Geschäftstätigkeit von Micasa und Do it & Garden im Einkaufszentrum Quartz in Martinach per Ende Juni 2020 ein.

Die Verwaltung und Geschäftsleitung der Migros Wallis hat sich gemäss Mitteilung entschieden, die Geschäftstätigkeit von Micasa und Do it & Garden im Einkaufszentrum Quartz in Martinach einzustellen. Trotz der erheblichen Mittel sei es in diesen Bereichen nicht gelungen, die erwarteten Ergebnisse zu erzielen.

Die genannten Verkaufsstellen werden per Ende Juni 2020 geschlossen. Für die 20 Mitarbeitenden werde ein Plan zur Umlagerung innerhalb des Unternehmens erstellt.

Die anderen Migros-Marken im Center Quartz (Supermarkt, melectronics und SportXX) sind von der Schliessung nicht betroffen und setzen ihre Aktivitäten fort.

pd/wh

09. Oktober 2019, 09:23

