Matthias Supersaxo neuer CEO der Saastal Tourismus AG

Am 1. März 2019 übernimmt Matthias Supersaxo die Direktion der Saastal Tourismus AG. Der 31-jährige Familienvater tritt damit die Nachfolge von Pascal Schär an.

Der diplomierte Wirschaftspädagoge HSG und Master of Arts in Marketing, Dienstleistungs- und Kommunikationsmanagement HSG ist in Saas-Fee geboren und aufgewachsen. Gemäss Mitteilung war Supersaxo in den letzten fünf Jahren bei der SBB im Bereich Geschäftsentwicklung Bahnproduktion und als Bereichsleiter Plattform Verkehrsmanagement tätig. Supersaxo habe sich in einem mehrstufigen Rekrutierungsprozess gegen mehr als 20 Kandidaten durchgesetzt, wird Konstantin Bumann, Präsident der Tourismusorganisation zittiert.

Benjamin Müller, Leiter Projektmanagement bei Saastal Tourismus AG und Leiter IT-Projekte/Digitalisierung bei Saastal Bergbahnen AG, wird die Direktion ab dem 1. Dezember 2018 bis zum 1. März 2019 ad interim übernehmen.

