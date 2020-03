McDonald's Filialen und McDrives ab sofort geschlossen

Aufgrund der Massnahmen des Bundes betreffend dem Coronavirus und zum Schutz der Mitarbeiter schliessen die McDonald's ihre Filialen.

Die McDonald's Schweiz schliessen ihre Filialen ab sofort. Die Gesundheit und der Schutz von Mitarbeitenden und Gästen haben für McDonald’s Schweiz oberste Priorität, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Die neuen Massnahmen gelten ab Samstag. Bereits Anfang Woche hat das Unternehmen sein Take-Away-Angebot eingestellt. Nur noch die McDrives und der Lieferservice McDelivery waren in Betrieb.

Die Gewerkschaft Unia hatte am Donnerstag kritisiert, dass McDonald's seine Beschäftigten unzureichend vor dem Coronavirus schützt. In den noch geöffneten Betrieben des Fastfood-Anbieters könnten die Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) nicht eingehalten werden, prangert die Unia Regionalsektion Waadt das Unternehmen an. Die verkauften Produkte würden im Durchschnitt von fünf bis sechs Personen berührt, bevor sie an die Kunden übergeben werden, moniert die Gewerkschaft. Zudem sei es in der Küche für die Mitarbeiter unmöglich, den erforderlichen Abstand von zwei Metern einzuhalten, trotz des installierten Klebebands.

McDonald's Schweiz wies die Vorwürfe der Unia zurück. McDonald's will nun einen grösseren Beitrag leisten um die Aufforderung des Bundesrates zu unterstützen. Deshalb schliesst das Unternehmen vorübergehend komplett. Damit ermöglicht McDonalds, dass alle Mitarbeiter zu Hause bleiben können und motiviert die Gäste, die Weisung des Bundesrates zu befolgen. Diese Massnahmen gelten auch für alle Filialen im Kanton Wallis.

