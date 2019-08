Redaktionsdirektorin von «Le Nouvelliste» verlässt Zeitung

Die Redaktionsdirektorin der Tageszeitung «Le Nouvelliste», Sandra Jean, gibt ihren Posten per Ende Jahr ab.

Der Nouvelliste verliert per Ende Jahr seine Redaktionsdirektorin. Die 45-jährige Sandra Jean sucht nach fünf Jahren in dieser Funktion eine neue Herausforderung.

Zusammen mit Co-Chefredaktor Vincent Fragnière habe Jean den Nouvelliste mitten in den massgeblichen Debatten des Kantons positioniert, teilte der Verlag «Editions Le Nouvelliste» am Dienstag mit. Sie sei die erste Frau an der Spitze der Redaktion der Zeitung gewesen und habe den Titel für neue Inhalte und Formen geöffnet, sagte Verleger Eric Meizoz.

Fragnière bleibe Chefredaktor und werde eine zentrale Rolle bei der Bildung des neuen Redaktionsteams einnehmen. Die neue Organisation der Redaktionsleitung von «Le Nouvelliste», «Le Journal de Sierre» und «La Gazette de Martigny» soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden.

Jean war früher Chefredaktorin von Le Matin. Von Juni 2015 bis Anfang 2018 war sie auch Mitglied des Verwaltungsrats von Keystone-SDA.

