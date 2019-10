Mehr als fünf Jahre Haft für Kokain- und Cannabishändler

Während mehrerer Monate ermittelte die Abteilung Betäubungsmittel der Kantonspolizei gegen einen 65-jährigen Walliser. Dieser wurde nun zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ermittelte die Kantonspolizei gegen einen Mann aus der Region Martinach. Dieser wurde gemäss Mitteilung verdächtigt, beinahe täglich an öffentlichen Einrichtungen im Raum Martinach Drogen verkauft zu haben. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Im Rahmen dieser Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht. Der Beschuldigte wurde kürzlich vom Bezirksgericht Martinach zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Ende August 2018 wurde die betroffene Person von der Kantonspolizei verhaftet. Dabei stellten sie in einer Umhängetasche Kokain, Cannabisprodukte sowie Bargeld von mehreren tausend Franken sicher. Die Agenten der Abteilung Betäubungsmittel wurden durch Hundeführer mit Drogenspürhunden unterstützt. Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmten sie mehr als fünf Kilogramm Haschisch, kleinere Mengen an Kokain, Opium, MDMA sowie Ecstasy. Zudem fanden die Agenten grössere Geldbeträge und Schusswaffen, darunter auch eine Kalaschnikow sowie eine Uzi-Maschinenpistole mit Magazinen und Munition. Letztere war in der Schweiz nicht im Waffenregister eingetragen.

Die Untersuchung zeigte, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelte, welcher seit mehreren Jahren in der regionalen Szene aktiv war. Bereits damals hatte der Mann mehr als 550 Dosen Kokain mit einem Nettogewicht von etwa 400 Gramm sowie rund zwei Kilogramm Cannabis verkauft.

ip

25. Oktober 2019, 15:05

Artikel teilen