Ein Tag des Wiedersehens, der Begegnungen und der Wertschätzung

Bereits zum sechsten Mal lud die Matterhorn Gotthard Bahn am letzten Freitag zum Pensioniertentag ein. Rund 160 ehemalige Mitarbeitende waren der Einladung gefolgt.

Am letzten Freitag hatte die Matterhorn Gotthard Bahn zum Pensioniertentag eingeladen. Rund 160 ehemalige Mitarbeitende und damit mehr als die Hälfte aller Pensionierten waren der Einladung gefolgt und kamen in Andermatt zusammen. Dort begrüsste Unternehmensleiter Fernando Lehner gemäss Mitteilung der MGBahn die Anwesenden und dankte diesen für die Treue und Verbundenheit sowie das gebliebene Interesse am ehemaligen Arbeitgeber. Im Anschluss erhielten die Teilnehmenden Einblicke ins aktuelle Projekt «Andermatt Central». Am Bahnhof in Andermatt werden aktuell die Bahnanlagen neu gestaltet und es entsteht ein modernes Wohn- und Geschäftsgebäude.

Das Programm führte die Pensionierten weiter mit dem neuen Gütsch-Express auf den Nätschen. Dort stellte Silvio Schmid, stellvertretender CEO der Skiarena Andermatt-Sedrun, das Skigebiet mit der Verbindung zwischen Andermatt und Sedrun vor. Dann folgten ein Apéro und das Mittagessen. Diese Zeit nutzten die Pensionierten auch für einen angeregten Austausch. Schliesslich informierte Lehner die Anwesenden über die wesentlichen Veränderungen bei der MGBahn in den vergangenen Jahren sowie zu künftigen und laufenden Grossprojekten. Ausserdem erhielten die ältesten Pensionierten Ludwig Hutter, Emil Frey und Josef Mutter eine spezielle Ehrung.

René Simmen bedankte sich im Namen der Pensionierten für den gelungenen Anlass.

16. Oktober 2019, 17:01

