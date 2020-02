Gute Noten für die BVZ Gruppe

Die Handelszeitung, die Zeitung Le Temps und das Dataanalyseunternehmen Statista suchten die besten Arbeitgeber der Schweiz 2020. Auf Platz 10 kam die BVZ Gruppe.

Wertschätzung, Vertrauen, Teamwork: Firmen, die ihren Mitarbeitenden das alles bieten, gehören in der Schweiz zu den besten Arbeitgebern. Das haben das Dataanalyseunternehmen Statista, die Handelszeitung und die Zeitung Le Temps in einer Umfrage unter Arbeitnehmenden der Schweiz herausgefunden. Für die Befragung wurden in der Schweiz über 1500 Arbeitgeber ab 200 Mitarbeitenden identifiziert. Es flossen über 100'000 Urteile ins Ranking ein. Massgebliche Kriterien waren dabei die Weiterempfehlungsbereitschaft von Arbeitnehmenden für den eigenen Arbeitgeber sowie die Empfehlung von Arbeitnehmenden für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche.

Nun steht die Rangliste fest. Gemäss Mitteilung erreichte die BVZ Gruppe mit ihren beiden Produktmarken Matterhorn Gotthard Bahn und Gornergrat Bahn im Arbeitgeberranking 2020 unter insgesamt 250 Unternehmen schweizweit den 10. Rang. In der Kategorie Verkehr und Logistik 2020 nimmt die BVZ Gruppe den 3. Rang ein.

Im Arbeitgeberranking 2020 der 250 Unternehmen schweizweit belegt ausserdem Lonza Basel/Visp den 171. Platz. In der Kategorie Chemie und Pharma 2020 reicht es dem Unternehmen für den 8. Rang.

wh

24. Februar 2020, 14:39

