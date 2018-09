Der Countdown läuft

In weniger als 300 Tagen wird in Naters das 26. Kantonale Musikfest stattfinden. Die Gastgeberin MG «belalp» Naters und OK-Präsident Philipp Matthias Bregy blicken dem Grossanlass mit Vorfreude entgegen.

Naters ist vom 7. bis 9. Juni 2019 Gastgeber des 26. Kantonalen Musikfests. Rund 5'000 Musikanten und täglich bis zu 10'000 Besucher erwarten die Organisatoren. Die Wettspiele finden im Zentrum Missione, im World Nature Forum und in den Turnhallen Klosi und Turmmatte statt. OK-Präsident Philipp Matthias Bregy zeigt sich in einer Mitteilung überzeugt: «Unser Ziel ist es immer gewesen, ein kompaktes Fest zu organisieren, bei dem alle Standorte innert weniger Minuten zu Fuss erreichbar sind. Stand heute wird uns das gelingen.»

Flanieren und Verweilen auf der «Roten Meile»

Schon jetzt stellt der OK-Präsident einen abwechslungsreichen Anlass in Aussicht. «Persönlich freue mich sehr auf die Festmeile auf der ‘Roten Meile’, welche zum Flanieren und Verweilen einladen wird.». Als weitere Besonderheit nennt er die Möglichkeit, dass sich andere musikalische Vereine wie die Tambouren und Pfeifer, Ländlerformationen oder aber alternative Blasmusikformationen im Rahmen des Kantonalen Musikfestes den Besuchern präsentieren können.

Dreifacher Grund zum Feiern

Für die MG «belalp» Naters beginnt damit in Kürze ein ereignisreiches Vereinsjahr, mit gleich dreifachem Grund zum Feiern: Neben dem «Kantonalen» steht das 150-Jahr-Jubiläum des Vereins und die Neuuniformierung an. Am Galaabend vom Freitag, 7. Juni, wird die Geschichte der Musikgesellschaft von Stefan Ruppen szenisch inszeniert. «Ich bin überzeugt, die ‘belalp’ wird sich von einer Seite zeigen, die man von ihr so noch nie gesehen hat.»

Ausserdem kommt es am Sonntag, 2. Juni, zur Einsegnung der neuen Uniform. Am 4. Juni findet die Vernissage der Vereins-Chronik statt.

