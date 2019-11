Musikschule amo auf guten Wegen

Am Mittwoch, 6. November 2019, fand die 14. ordentliche Mitgliederversammlung der Allgemeinen Musikschule Oberwallis (amo) im Visper Rathaus statt. Die Verantwortlichen informierten über das Vereinsjahr 2018/2019 und die Strategie 2019 bis 2021.

Die Allgemeine Musikschule blickt unter ihrem Präsidenten Nationalrat Philipp Matthias Bregy auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Schulleiter Amadé Schnyder stellte den Mitgliedern, 60 Gemeinden und fünf Musikverbänden, den Jahresbericht unter dem Motto «Wandel und Konstanz» vor. Die amo befindet sich in einem Umfeld, das unter anderem von gesellschaftlichen Strömungen, Gesetzgebung, politischen Rahmenbedingungen und technologischen Anforderungen beeinflusst wird. Es gelte deshalb, sich ständig zu bewegen, um dem Wandel Rechnung zu tragen, ohne jedoch Konstanten aus den Augen zu verlieren, sagte Amadé Schnyder. Die Jahresrechnung mit einem Umsatz von mehr als vier Millionen Franken schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von 67'000 Franken erfolgreich ab.

ISO-Zertifizierung als Meilenstein

Die kantonalen Vorgaben in der Harmonisierung der Walliser Musikschulen konnten im vergangenen Vereinsjahr fast alle umgesetzt werden. Die ISO-Zertifizierung als Meilenstein für die Entwicklung der Organisation amo findet nächstens statt. Schwerpunkt in der Strategie bildet, neben der Überarbeitung der Schulgeldstruktur und der Aufarbeitung der musikalischen Infrastrukturen, auch die Digitalisierung. Sie gewinnt in den Musikschulen zunehmend an Bedeutung. Teil der Strategie im Angebotsportfolio ist die Ausweitung des bereits lancierten Projekts OLUM, durch das Online-Musikunterricht möglich wird. Für die amo bleibt aber weiterhin die persönliche Betreuung durch Musiklehrpersonen zentral. Die Online-Angebote können aber als zusätzliche Hilfsmittel eingesetzt werden.

Die amo mit ihren 1942 Schülerinnen und Schülern verfolgt auch Projekte, bei denen sie sich der Öffentlichkeit präsentieren kann. So wird sie am 28. März 2020 im Zeughaus Kultur Brig einen Tag der offenen Tür organisieren. Vom 15. bis zum 20. Mai 2020 wird sie beim von den Jugendarbeitsstellen Oberwallis im Rahmen der Vifra organisierten Anlass «Jugend Oberwallis» mit von der Partie sein.

Anstelle von Edy Schmid wurde Adrian Steiner in den Vorstand der amo gewählt. Adrian Steiner stammt aus Erschmatt und ist Mitglied der Musikkommission des Oberwalliser Musikverbandes (OMV).

ben

06. November 2019, 20:50

Artikel teilen