Sessellift Bendolla-Col du Pouce eröffnet

Die Verantwortlichen der Bergbahngesellschaft Grimentz-Zinal luden am Samstag zur Eröffnung der 6er-Sesselbahn Bendolla-Col du Pouce. Rund 300 Gäste und Kunden waren anwesend. Die Veranstaltung fand bei der Bergstation der neuen Bahn statt.

Die Feier auf dem Berg wurde in Anwesenheit von Medien, Baupartnern, mehreren Schweizer Persönlichkeiten und Kunden des Resorts abgehalten, hiess es in einer Mitteilung vom Sonntag. Präsident Simon Crettaz und Staatsrat Jacques Melly bestritten den offiziellen Teil und die Präsentation der neuen Anlage. Deren Erneuerung sei erforderlich gewesen, um konkurrenzfähig zu bleiben. «Komfort und Leistung sind die kleinen Extras, die den Unterschied ausmachen», wird Melly in der Mitteilung zitiert.

Der offizielle Teil der Eröffnung endete mit der Champagner-Taufe der Anlage, vollführt von Staatsrat Melly und Camille Rast, der Botschafterin der Bergbahngesellschaft Grimentz-Zinal. Die Fifres et Tambours de Grimentz liessen den Anlass feierlich erklingen.

Das Projekt ist Teil eines 20-jährigen Weiterentwicklungs- und Erneuerungsplans der Bergbahngesellschaft Grimentz-Zinal.

05. Januar 2020, 15:39

